Le pagelle di Verona-Inter su Tuttosport testimoniano le difficoltà dei nerazzurri al Bentegodi. Si parte con un 5,5 a Sommer, che potrebbe fare di più sul gol di Giovane. Sufficiente Akanji, sulla cui corsia spinge spesso l'Hellas. Altro 5,5 per Bisseck: rischia grosso su Giovane, mentre Bastoni prende 5 soprattutto per l'azione del pareggio dei veneti.

Voto 5,5 per Luis Henrique, che non si vede praticamente mai, è invece da 6 il subentrato Dumfries. A centrocampo 6,5 per Zielinski, sulla cui valutazione incide soprattutto il gol. Sufficienza per Barella, che piazza il traversone dell'autorete. Voto 6,5 per Calhanoglu, per distacco il più lucido dei suoi e piazza anche un assist. Prende un 6 Sucic, ispirato nel primo tempo ma poi confusionario. Non benissimo anche Carlos Augusto, 5,5: perde il duello con Belghali. Meglio Dimarco, 6: entra con piglio e personalità. 

Sufficiente Lautaro, pochi palloni che gestisce bene, mentre è da 5 la prova di Bonny: non pervenuto. Meglio Esposito, voto 6: qualche errore e tanta buona volontà. Sufficienza a Chivu, un signore nell'ammettere l'episodio fortunato che decide il match. Non giudicabile Frattesi.

Sufficienza anche per l'arbitro Doveri. Nel Verona 7 a Belghali e Giovane, 6,5 a Nelsson, Bella-Kotchap e Orban.
 

Data: Lun 03 novembre 2025
