Dopo la sofferta vittoria contro il Verona, Manuel Akanji ha analizzato la prestazione dell’Inter e il suo momento personale, sottolineando quanto sia importante saper vincere anche le partite più complicate: “La cosa più importante è vincere, alla fine. Oggi è stata una vera battaglia, ma abbiamo raccolto tre punti, che è ciò che conta davvero”, ha dichiarato il difensore svizzero, protagonista di una gara solida e attenta nonostante le difficoltà imposte dagli avversari.

L’ex Manchester City si è poi soffermato sul proprio inserimento nel gruppo nerazzurro, spiegando come l’adattamento sia stato naturale grazie all’ambiente e al lavoro dello staff tecnico: “Il campionato è competitivo come me lo aspettavo. Cerco di dare sempre il massimo, aiutando la squadra. Mi piace il club, l’allenatore, lo staff: sono molto contento qui”.

Schierato in più ruoli nel pacchetto arretrato, Akanji ha commentato anche la sua duttilità tattica e le differenze tra il giocare da centrale o sul centrodestra della difesa a tre: “Ho giocato spesso da terzo di destra. In quella posizione posso essere più offensivo quando la partita è sotto controllo, mentre da centrale il lavoro è diverso: si tratta più di gestire la gara e l’attaccante avversario. In ogni caso mi adatto a ciò che serve alla squadra.”

Con un sorriso, ha poi confermato una delle sue passioni extra-calcistiche: “Sì, sono un grande appassionato di NFL. Mi piace molto seguire il football americano, è uno sport che insegna tanto anche in termini di disciplina e strategia".

Infine, sul suo futuro all’Inter, Akanji ha mantenuto un profilo prudente: “Vedremo cosa succederà a fine stagione. Io cerco solo di fare del mio meglio in campo; poi la decisione spetterà al club. Mi sembra che siano contenti, ma al momento non c’è ancora nulla di deciso".