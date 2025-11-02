Serata amara per la Roma che non passa con le milanesi e dopo il ko casalingo incassato con l'Inter per 1-0 cade nello stesso modo anche al Meazza contro il Milan. È Pavlovic l'uomo partita della serata di San Siro dove i rossoneri agganciano Inter e Roma a quota 21: il serbo segna il gol del successo al 39esimo dopo una prima mezz'ora quasi tutta a tinte giallorosse e indirizza un match che non cambia mai il padrone del destino. All'82esimo Fofana tocca col braccio largo un pallone in area di rigore di Maignan ed è rigore per i capitolini ma non è la serata della squadra di Gasperini e Paulo Dybala dagli undici metri si lascia fermare dal francese che cala la saracinesca sul risultato. Non si va oltre l'1-0 a Milano nel posticipo della domenica sera della decima giornata: festeggia il Milan di Allegri.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
