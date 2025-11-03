Fermato in Serie A dopo i ben noti fatti di Napoli-Inter, Maurizio Mariani godrà invece di una vetrina decisamente di lusso nel quarto turno della fase campionato di Champions League. L'arbitro di Aprilia è stato infatti designato a dirigere il big match del Parco dei Principi tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Ricordiamo che Mariani sabato è tornato in campo in Serie B per dirigere Virtus Entella-Empoli.