Una partita diventata incredibilmente spinosa, con un Verona che dopo essere stato capace di trovare il gol del pareggio dopo la perla di Piotr Zielinski che aveva portato l'Inter in vantaggio era riuscito a farsi bastare la sua fase difensiva attenta e arcigna al cospetto della squadra nerazzurra incapace di trovare spunti degni di nota e costretta ad un palleggio lungo e spesso prevedibile, anzi facendo prendere anche qualche spaghetto alla retroguardia di Cristian Chivu. La classica partita sbloccabile solo con un episodio, e quell'episodio arriva quando forse nessuno se lo aspettava: Nicolò Barella crossa, Pio Esposito va sul pallone quel tanto che basta per ingannare Martin Frese che infila la sfera nella propria porta facendo impazzire di gioia Chivu e tutto il pianeta nerazzurro. Tre punti insperati, fortunati, forse nemmeno troppo meritati al cospetto di un Hellas gagliardo: ma l'Inter insacca e porta a casa, avvicinando così il Napoli a meno uno.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-INTER 1-2

MARCATORI: 16' Zielinski (I), 40' Giovane (V), 94' Frese (V, aut.)

HELLAS VERONA: 1 Montipò; 37 Bella-Kotchap, 15 Nelsson, 3 Frese; 7 Belghali, 11 Akpa-Akpro (88' 21 Harroui), 63 Gagliardini, 24 Bernede (73' 36 Niasse), 12 Bradaric; 17 Giovane (80' 9 Sarr), 16 Orban (73' 25 Mosquera).

In panchina: 34 Perilli, 94 Toniolo, 6 Valentini, 19 Slotslager, 20 Kastanos, 22 Kurti, 23 Ebosse, 70 Cham, 72 Ajayi.

Allenatore: Paolo Zanetti.

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique (55' 2 Dumfries), 8 Sucic (88' 16 Frattesi), 20 Calhanoglu, 7 Zielinski (55' 23 Barella), 30 Carlos Augusto (65' 32 Dimarco); 14 Bonny (55' 94 Esposito), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 17 Diouf, 51 Alexiou, 53 Lavelli.



Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Doveri. Assistenti: Lo Cicero-Vecchi. Quarto ufficiale: Collu. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Abisso.

Note

Ammoniti: Orban (V), Bisseck (I), Bella-Kotchap (V)

Corner: 4-9

Recupero: 1°T 3', 2°T 6'.

RIVIVI IL LIVE

96' - FISCHIA DOVERI, RIEN NE VA PLUS AL BENTEGODI!!! IL VERONA COMBATTE E FA SUDARE L'INTER, MA ALLA FINE LE REGALA LA VITTORIA CHE VALE IL -1 DAL NAPOLI!!!

96' - Ammonizione per Bella-Kotchap.

L'AUTOGOL DI FRESE: Sul cross di Barella, Esposito mima un intervento di testa mandando fuori giri Frese che colpisce verso la propria porta infilando un inerme Montipò.

94' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! AUTOGOL DI FRESE!!!

93' - Cade a terra Esposito su contatto con Bella-Kotchap, Doveri non interviene con la panchina che protesta.

92' - Frattesi provvidenziale nel ribattere il tiro di Niasse, ma era tutto fermo per offside.

91' - Scintille Belghali-Frattesi per una punizione, Doveri redarguisce il nerazzurro.

90' - Sei minuti di recupero. Frattesi arriva sul corner di Calhanoglu ma manda la palla fuori.

89' - Mosquera anticipa i difensori interisti ma il suo pallone in mezzo si perde nel nulla e viene recuperato da Bisseck.

89' - Dimarco respinge un cross di Belghali, che protesta reclamando un fallo di mano.

88' - Frattesi prende il posto di Sucic nell'Inter, nel Verona Harroui rileva Akpa Akpro.

87' - Barella raccoglie un pallone respinto dalla difesa, stoppa e tira: pallone fuori.

85' - Esposito nuovamente servito da Dimarco tenta la torsione di testa, conclusione difficile che termina fuori.

84' - Crossa Barella, Lautaro va di testa ma trova l'opposizione di Bella-Kotchap. Sarà corner.

83' - Sommer esce e anticipa Mosquera, rimediando anche un colpo.

81' - Prova la ripartenza il Verona, Akanji bravo ad intervenire di testa intercettando un cross per Mosquera.

80' - Fuori Giovane, applaudito dal Bentegodi: dentro Sarr.

79' - Dumfries prova a lanciare Dimarco, che viene anticipato da Giovane.

76' - Crossa senza guardare Dimarco, Montipò esce e anticipa Esposito.

74' - Esposito appoggia per Dimarco che calcia di prima intenzione davanti a Montipò che respinge, poi Dumfries tenta l'acrobazia ma finisce col colpire Nelsson.

73' - Primi cambi nel Verona: Niasse e Mosquera rilevano Bernede e Orban.

72' - Pio Esposito stacca bene di testa sul cross di Dimarco, ma alza troppo il pallone che termina fuori.

71' - Chivu sposta di posizione Akanji e Bisseck.

70' - Nelsson controlla Pio Esposito, che ha da lamentarsi con Doveri.

66' - Sucic mette un pallone all'indietro rischioso che mette in difficoltà Bisseck costretto ad un duro intervento su Giovane. Doveri lo ammonisce, il Verona reclama il rosso ma i parametri per il DOGSO non ci sono tutti.

65' - Dentro Dimarco per Carlos Augusto, accoglienza pesante da parte del Bentegodi.

65' - Primo pallone toccato da Pio Esposito, atterrato da Gagliardini.

62' - Colpo al volto di Bisseck su Orban, Doveri non interviene ed è Bastoni a mandare la palla fuori.

60' - Giovane ancora molto dinamico sulla destra, altra sgroppata prima dell'anticipo di Sucic.

56' - Lautaro spinto da Nelsson perde l'equilibrio e cade male col gomito sulla pista d'atletica.

55' - Chivu opera ben tre sostituzioni: dentro Pio Esposito per un Bonny piuttosto abulico, Barella per Zielinski e Dumfries per Luis Henrique.

54' - Scontro Bella-Kotchap-Bastoni, per Doveri è fallo del tedesco.

53' - Calhanoglu arriva su un pallone vacante calciando di esterno e mandando fuori, il turco vorrebbe una deviazione ma Doveri non è d'accordo.

51' - Crossa Giovane, Bisseck interviene in modo rischioso ma efficace facendo impennare la palla sulla quale arriva poi Sommer.

49' - Dopo un duello aereo con Carlos Augusto, Giovane cade male subendo anche un pestone dall'interista e resta dolorante a terra.

48' - Spinta vigorosa di Giovane su Bastoni, punizione per l'Inter. Avvio abbastanza spigoloso.

47' - Lautaro rifila un pestone a Bella-Kotchap, punizione Verona.

------

13.37 - Il Verona batte il calcio d'inizio del secondo tempo, che effettua con un lancio in stile PSG: PARTITI!

13.35 - Squadre che tornano in campo per la ripresa, a partire dall'Inter.

HALFTIME REPORT - Il Verona vende carissima la propria pelle, e un'Inter che dopo la rete del vantaggio firmata con una prodezza da Piotr Zielinski rallenta un po' i giri dà ulteriore coraggio alla squadra gialloblu che riesce anche a trovare il guizzo giusto per pareggiare i conti con Giovane poi sfiora addirittura il 2-1 con Gift Orban fermato dal palo. Nerazzurri apparsi troppo compassati dopo la rete pur avendo avuto anche un paio di chance per raddoppiare.

------

45' + 3 - Doveri manda le squadre negli spogliatoi: finisce il primo tempo con Verona e Inter sull'1-1.

45' + 3 - Palo di Orban! Gagliardini lancia sulla profondità Belghali, il cui cross in mezzo viene raccolto dall'attaccante che colpisce il legno a Sommer battuto.

45' + 1 - Esce bene il Verona dal pressing Inter, il pubblico gradisce.

44' - Ci saranno tre minuti di recupero.

41' - Alterco davanti alla panchina dell'Inter scatenato da Orban per la sua esultanza particolare dopo il gol che irretisce i nerazzurri. Acerbi va a rendere conto al giocatore gialloblu, che viene ammonito, si scatena una baruffa placata da Zanetti che chiede scusa a Kolarov.

40' - Pareggio del Verona! Giovane! Primo gol in Serie A arrivato dopo una bella azione innescata da Orban e una conclusione sul palo opposto che non lascia scampo a Sommer!

38' - Orban calcia saltando la difesa e mandando fuori, ma il giocatore era comunque in fuorigioco.

37' - Dal corner del Verona nasce un coast to coast di Sucic che si porta palla davanti con una finezza, si mangia il campo ma sbaglia la misura del cross mandando fuori.

36' - Lanciato da Bradaric, Belghali punta Carlos Augusto e dopo una serie di finte si guadagna un corner. h

34' - Scontro con Bonny, Gagliardini rimane a terra e Sucic ferma il gioco.

32' - Gran giocata di Carlos Augusto il cui pallone però non viene agganciato da Luis Henrique davanti alla porta.

29' - Calcia Giovane da lontano, palla deviata in corner. Sugli sviluppi, Frese anticipa tutti di testa ma trova pronto Sommer.

28' - Problemi per Carlos Augusto che lascia momentaneamente il campo.

26' - Bastoni arriva di testa sul bel cross di Luis Henrique liberato da Bonny, Montipò respinge poi Carlos Augusto viene anticipato da Akpa-Akpro al momento del tiro.

24' - Insidia per l'Inter con la velocità di Belghali che mette un pallone in mezzo, spazzato poi dalla difesa nerazzurra dopo una sponda di Bradaric.

21' - Giovane punta Bastoni in area poi scarica per Belghali che calcia di prima intenzione facendo impennare il pallone che termina alto.

21' - Duello a metà campo, ne esce vincente l'Inter con Sucic che recupera palla.

IL GOL DI ZIELINSKI: Calhanoglu ha un'intuizione clamorosa dal corner: parabola arcuata a uscire verso l'esterno dell'area, dove Zielinski arriva di gran carriera e con un piattone volante manda la palla alle spalle di Montipò. Giocata capolavoro dell'Inter, Zielinski trova il gol dopo oltre un anno.

16' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! PIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOTRRRRRRRRR ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEELIIIIIIIIINSKIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

16' - Calhanoglu calcia, Kotchap mette la testa e devia in calcio d'angolo.

14' - Nelsson affonda i tacchetti su Lautaro, punizione che è un corner corto per l'Inter.

12' - Ancora Lautaro, servito con un rasoterra al millimetro da Sucic, calcia appena fuori area. Tiro centrale che Montipò blocca.

9' - Bisseck anticipa Orban, primo corner per il Verona. Buttato però malamente via dai gialloblu.

7' - Lautaro scavalca Montipò con un gran pallonetto su lancio di Calhanoglu, Nelsson leva la palla dalla porta. Forte rischio di fuorigioco ma non per Doveri, quindi è corner.

6' - Qualche protesta per una trattenuta su Akanji sanzionata da Doveri con una punizione.

3' - Zielinski! Grande occasione per il polacco che riceve da Carlos Augusto e prova il diagonale che sibila vicinissimo al palo con deviazione di Montipò che manda in corner.

1' - Errore di Bisseck che buca un intervento di testa, il Verona riparte velocemente con Giovane che supera Akanji poi calcia sull'esterno della rete.

-----

12.32 - Primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!

12.30 - Montipò e Lautaro Martinez davanti a Doveri per il sorteggio.

12.28 - Le due squadre guadagnano in questo momento il centro del campo.

12.25 - Cielo grigio su Verona, il meteo però non ha fermato i tifosi: bel colpo d'occhio al Bentegodi.

12.16 - Le squadre tornano negli spogliatoi: fra pochi minuti sarà calcio d'inizio al Bentegodi.

-----