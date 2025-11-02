"Tre punti importanti, come tutti i punti. Siamo nel percorso che stiamo facendo da inizio stagione, quando giochiamo insieme così possiamo solo fare un risultato positivo", ha detto Mike Maignan a DAZN nell'immediato post-partita di Milan-Roma, vinta dai rossoneri grazie ad una grande prestazione del portiere francese che predica calma ma pensa in grande.

Il Milan è da scudetto?

"Per i sogni troppo presto, siamo a novembre. Siamo compatti, uniti. Dobbiamo solo giocare partita dopo partita. Abbiamo obiettivi grandi, sì, ma dobbiamo giocare testa sulle spalle partita per partita".