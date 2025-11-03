Il Kairat di Almaty si è già recato alla volta di Milano, dove mercoledì sera la formazione kazaka è attesa dalla partita del quarto turno di Champions League contro l'Inter, riporta KazFootball.kz, citando l'ufficio stampa del club. Dopo tre turni complessivi di Champions League, il club di Almaty si presenta alla partita contro i nerazzurri con un punto. La squadra di Rafael Urazbakhtin ha già perso contro Sporting (1-4) e Real Madrid (0-5), e ha pareggiato 0-0 anche con il Pafos.