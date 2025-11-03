È Matteo Politano il giocatore scelto dal Napoli per affiancare Antonio Conte nelle attività alla vigilia della gara di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. L'attaccante del Napoli, intervenuto in conferenza stampa, è tornato anche sulla vittoria casalinga contro l'Inter.

Lo shock di Eindhoven va cancellato o bisogna portarselo dentro?

"Serve sempre portarselo dentro, abbiamo preso una bella batosta ed ogni tanto bisogna ricordarsi di averla presa. Quando giochi in Champions devi andare forte perché loro vanno forte altrimenti rischi brutte figure. Siamo stati bravi a reagire bene con Inter, Lecce, anche col Como, ma dobbiamo portarcela dentro e andare sempre al 100%".