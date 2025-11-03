Addirittura sono dieci le insufficienze della Gazzetta dello Sport per gli interisti nonostante il successo di Verona (solo Mosquera sotto il 6 nei gialloblu). Francamente troppo severe le valutazioni della rosea.

Il migliore è Calhanoglu (6,5): "Regia dinamica, è forse l’unico a capire il pericolo e cerca di tenere alti i giri. Bello il corner per l’1-0 di Zielinski. Non forzi troppo i tiri, questo è il consiglio".

Stesso voto per Zielinski (6,5): "Freddo nell’esecuzione del tiro al volo per l’1-0 e già prima era andato vicino alla rete con un diagonale. Volonteroso nei ripiegamenti. Esce per esaurimento energie".

Sufficienti Akanji, Bisseck e Barella. Poi - a parte il senza voto per Frattesi - solo bocciati.

Il peggiore è Luis Henrique (5): "Un cross scolastico per la testa di Bastoni e stop. Non dribbla mai, neppure ci prova. Eppure i 23 milioni l’Inter li ha investiti affinché creasse la superiorità. A oggi, è un pacco".

Male anche Lautaro (5): "Cancellato dalla fisicità di Bella-Kotchap e Nelsson, per niente in sintonia con Bonny. Quasi mai pericoloso e neppure propositivo come regista offensivo. Annebbiato".

Cinque anche per Bastoni, Bonny e Carlos Augusto. Mezzo voto in più per Sommer, Sucic, Esposito, Dumfries e Dimarco.

Chivu 6: "Acciuffa la vittoria al fotofinish, ma dovrà farsi sentire in spogliatoio: atteggiamento sbagliato e disequilibri assortiti un po’ dappertutto. C’è molto da rivedere".