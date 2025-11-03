A margine dell'assemblea di Lega Serie A di oggi, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha rilasciato una breve intervista alla TV ufficiale parlando non solo di quanto avvenuto a Lissone questa mattina, ma anche del momento della squadra nerazzurra.

È stata una giornata importante anche perché è stato eletto Giorgio Chiellini come consigliere federale. Che effetto le fa, lei che l'ha visto crescere anche e soprattutto da calciatore, vederlo in questa veste?

“Conosco molto bene Giorgio, lo stimo altrettanto perché è un ragazzo molto aperto ad apprendere. È laureato, è una persona molto in gamba, per cui questo è un nuovo ruolo che fa per la prima volta, ma sono certo che porterà la sua esperienza e il suo apporto in modo positivo”.

Si aspetta un campionato così tirato fino alla fine, con 3-4 squadre che potranno pensare di vincere?

Sì, noto che appunto, soprattutto quest'anno, c'è una griglia di squadre che si assomigliano anche come forza e quindi credo che sarà un campionato avvincente fino alla fine; forse è ancora presto però questo depone favorevolmente perché c'è appunto un insieme di squadre che possono lottare assolutamente per il titolo”.

Quanto è importante vincere anche la partita contro il Kairat di mercoledì per poi proiettarsi alla seconda parte della League Phase di Champions che forse da calendario è quella più complicata?

“Sulla carta il Kairat sembra una squadra molto abbordabile. In realtà le partite di Champions sono tutte difficili. Per loro è la partita della vita e noi dobbiamo essere bravi nel capire questa tipologia di partita. E soprattutto dobbiamo ottenere l'intera posta, quindi vincere per fare classifica, per mettere fieno in cascina, perché poi i prossimi turni saranno molto impegnativi".