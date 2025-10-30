Spazio a commenti e analisi di Inter-Fiorentina 3-0. La squadra nerazzurra riparte subito dopo il ko di Napoli e lo fa contro tutto e tutti. Prima due rigori negati su Pio Esposito, poi la doppietta di Calha e il gol da urlo di Sucic. Stra positiva la prestazione di Bisseck su Kean al centro della difesa.