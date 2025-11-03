Questa sera alle 20.30 l'Inter U23 tornerà in campo per il posticipo di C sul campo dell'Albinoleffe per il campionato di serie C. Per chi non potrà essere presente dal vivo allo stadio o non dispone di un abbonamento alla pay tv, c'è la possibilità di vedere anche la partita in streaming gratuitamente. Come? Bet365 offre a tutti i propri iscritti (qui per iscriversi) la possibilità di vedere gratis in streaming le partite di serie C: basta registrarsi, effettuare un primo deposito di soli 5 euro e da quel momento poter vedere in diretta streaming gratuita le partite di serie C e tutte le altre previste dal palinsesto di Bet365.

CLICCA QUI PER REGISTRARTI E VEDERE GRATIS ALBINOLEFFE-INTER U23

Sezione: Inter U23 / Data: Lun 03 novembre 2025 alle 16:27
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print