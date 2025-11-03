La Gazzetta dello Sport promuove la direzione di Doveri, ben assecondato da Aureliano al VAR in particolare  sull'azione tanto contestata dal Verona che porta al giallo per Bisseck.

"Il fallo di Bisseck su Giovane a campo aperto è rischioso ma la direzione del pallone, verso la linea laterale e non verso la porta, non giustifica in toto l’espulsione per chiara occasione da gol - si legge -. Il giallo che Doveri sventola con il conforto dell’assistente Lo Cicero sembra quindi appropriato, così come il mancato intervento del Var Aureliano".

Giusto, inoltre, non concedere il rigore a Esposito che appena sente il tocco minimo di Bella-Kotchap cade in area. Il Verona protesta anche sull’autogol decisivo di Frese per un contatto tra gli stessi protagonisti Esposito e Bella-Kotchap: secondo la rosea, Doveri adotta la sua linea, tollerante verso i "falletti". 

