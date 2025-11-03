"Un colpo di fortuna, o di sfortuna, guardandola dalla parte del Verona: solo così l’Inter è riuscita a sbancare il Bentegodi". Così il Corriere dello Sport racconta il 2-1 nerazzurro di ieri all'ora di pranzo.

"In pieno recupero, infatti, Frese ha reagito male al traversone in area, scagliato senza troppa convinzione da Barella, spedendo il pallone nella propria rete. E’ stata l’unico errore del Verona di una ripresa caratterizzata da coraggio e applicazione. Lautaro e compagni sono andati ripetutamente a sbattere contro il muro “disegnato” da Zanetti. La pressione, durata tutta la ripresa, è stata confusa e disordinata. Ha inciso pure la stanchezza, almeno di qualche elemento, come Lautaro. Di sicuro, il regalo finale è arrivato quando anche la speranza sembrava esaurita", si legge.