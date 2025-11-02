Oscar Damiani, intervenuto sulle frequenze di TMW, ha parlato della lotta al vertice, inquadrando anzitutto la sfida di questa sera tra Milan e Roma: "È una partita aperta ad ogni risultato, mi auguro ci sia spettacolo. Sarà indicativa per lo Scudetto. È uno scontro diretto come poche volte in passato. Questa Roma mi piace, ma il Milan è capace di tutto".

La favorita?

"Il Napoli è più squadra, ha un grande allenatore. Però a ruota c'è l'Inter".