Dopo la sconfitta contro l'Union Brescia, l'Albinoleffe si appresta ad ospitare sul proprio terreno di Zanica l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi nel match di domani sera valido per la dodicesima giornata del girone A della Serie C. Sfida che il tecnico dei seriani Giovanni Lopez introduce così: "Mi aspetto una partita difficilissima, contro una squadra che dispone di tantissimi giovani di alto livello, con grande motore sul piano fisico e qualità tecniche eccellenti, e può contare al tempo stesso sull'inserimento di veterani molto forti in questa categoria. Dovremo essere bravi nell'aggredirli, limitando il più possibile tempi e spazi a loro disposizione, così da metterli in difficoltà. Possibilmente senza commettere errori: contro rivali di questo genere, come abbiamo toccato con mano recentemente, ogni sbavatura può essere fatale".

Nonostante il momento non brillantissimo, Lopez ha fiducia nei suoi ragazzi: "La squadra si sta avvicinando bene alla partita di lunedì, consapevole delle buone prestazioni fornite, pur senza aver raccolto punti ultimamente, contro le prime tre della classifica. La strada è quella giusta: siamo consci che continuando a giocare con la qualità messa in campo nelle ultime settimane torneremo presto a fare punti".