Vittoria sporca, fortunata che compensa qualcosa che era mancato nelle scorse partite. Che partita è questa? A rispondere è Piotr Zielinski che dopo i tre punti guadagnati sul campo dell'Hellas Verona dice a Sport Mediaset: "Hai detto bene, un po’ sporca diciamo ma ha un bellissimo sapore perché porta tre punti a casa. Sapevamo che non sarebbe stato facile contro un Verona veramente duro, ma con un pizzico di fortuna l’abbiamo portata dalla nostra".

Mettete la partita nel verso giusto e poi non riuscite a mantenere. Cosa succede ad un certo punto?

"Magari dopo essere andati in vantaggio dovremmo cercare di fare secondo, terzo gol per cercare di avere il massimo controllo della partita. Poi magari non dovremmo concedere tutti quegli spazi agli avversari perché sapevamo che, soprattutto in avanti, hanno due ragazzi che vanno forte nell’uno contro uno e questa situazione l’hanno sfruttato. Ma alla fine quello che conta sono i punti".

A proposito di punti, l’Inter è più vicina. Che sensazione c’è a riprendere contatto con quelle lì davanti?

"Abbiamo visto l’opportunità e dovevamo sfruttarla, volevamo farlo tutti quanti in maniera più concreta. Ma l’importante era avvicinarsi alla vetta ed è ciò che abbiamo fatto quindi dobbiamo restare concentrati su noi stessi e poi alla fine si faranno i conteggi".

Gol bellissimo. Giocata che avete studiato tanto. C’è lo zampino di Palombo? Ce lo racconti cosa c’è dietro?

"Sì, sicuramente c’è la mano di Angelo Palombo che è sveglio a cercare tutti e a guardare le opportunità che possiamo sfruttare dai calci piazzati e ieri ci ha proposto questo calcio d’angolo, l'abbiamo preparato una volta e oggi è andata veramente bene perché Calha ha messo un cioccolatino, poi io ho fatto un bel tiro e l’abbiamo sbloccata".

Ci vuole qualità?

"Sì, certo. Ma prima di tutto deve partire un bel cross, ciao messo del mio e sono contento perché è stato un gran gol che ha aperto la partita".