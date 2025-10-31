Sei gol e due assist in 10 presenze, Calhanoglu si è ripreso l'Inter. Il turco si conferma il cuore e il cervello della squadra nerazzurra anche con Chivu. Dopo un'estate difficile e l'infortunio, è tornato ai suoi livelli.

Sezione: Web Tv / Data: Ven 31 ottobre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
