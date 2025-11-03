"Sono arrivato nel 2023, c'era la neve e faceva molto freddo. Quando ho ricevuto l'offerta del Kairat in famiglia mi hanno chiesto: 'Dove vai?'". Così Ofri Arad, difensore del Kairat Almaty, prossimo avversario dell'Inter in Champions League, ha raccontato per il magazine della UEFA 'The UCL Show' qualche retroscena legato al suo trasferimento alla squadra kazaka che mercoledì arriverà a San Siro per sfidare i vicecampioni d'Europa.

"Venivo dal Maccabi Haifa - ha continuato -, avevo già vinto il campionato, avevo già giocato anche la Champions League... La prima volta che ho parlato col Club mi hanno detto che stavano mettendo in piedi un progetto quinquennale per riportare il club ai tempi d'oro e vincere trofei. Sono contento che il progetto si sia sviluppato più velocemente del previsto, abbiamo raggiunto la Champions nel giro di due anni, non era mai successo nel calcio kazako, non è un risultato scontato. Fra dieci anni la gente si guarderà indietro e dirà: 'Incredibile'. A rendere speciale la nostra squadra è il cuore: abbiamo un cuore enorme. Ogni tackle, ogni passaggio, conta qualsiasi cosa... in Champions non è fatta finché non è finita".