Vittoria dell'Inter a Verona solo nel 3' di recupero con un autogol ma a volte, quando la partita si mette male e non giochi come vorresti, va bene anche così. L'anlisi di Andrea Bosio nel Podcast qui di seguito.

Il nostro Podcast è disponibile anche sulle principali piattaforme di distribuzione audio.

Clicca qui per registrarti alla nostra pagina Spreaker e non perderti neanche un episodio.

Seguici su Spotify.

Seguici su Amazon Music.

Seguici su Podcast Addict.

Seguici su Podchaser.

Seguici su iHeartRadio.

Seguici su Deezer.

Sezione: FcIN Podcast / Data: Lun 03 novembre 2025 alle 17:24
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print