Sarà il portoghese Luis Godinho a dirigere Inter-Kairat di mercoledì sera in Champions League, gara valevole per la quarta giornata del girone. Ad assisterlo i connazionali Rui Teixeira e Pedro Almeida. Quarto uomo l'altro lusitano Antonio Nobre.

Al Var, per il confronto di Coppa, ci saranno André Narciso e Tiago Martins, come collabore, anch'essi di nazionalità portoghese. Fischio d'inizio previsto alle ore 21.

Data: Lun 03 novembre 2025 alle 10:48
