Sarà Giorgio Chiellini a prendere il posto di Francesco Calvo nel ruolo di consigliere nel Consiglio FIGC: la nomina dell'ex difensore e attuale Directo of Football Strategy della Juventus è arrivata questa mattina durante l’assemblea della Lega Calcio Serie A. Calvo aveva lasciato il ruolo di consigliere federale dopo aver lasciato la società torinese per trasferirsi all’Aston Villa.

Chiellini si unisce quindi al corpo di consiglieri così formato:

Serie A: Ezio Maria Simonelli (Presidente), Stefano Campoccia (Udinese), Giorgio Chiellini (Juventus), Giuseppe Marotta (Inter);

Serie B: Paolo Bedin (Presidente), Antonio Gozzi (Virtus Entella);

Lega Pro: Matteo Marani (Presidente), Giulio Gallazzi (Alcione);

Dilettanti: Giancarlo Abete (Presidente), Ilaria Bazzerla, Giacomo Fantazzini, Daniele Ortolano, Sergio Pedrazzini, Giuliana Tambaro

Atleti: Umberto Calcagno (Presidente), Valerio Bernardi, Davide Biondini, Sara Gama

Tecnici: Giancarlo Camolese, Silvia Citta