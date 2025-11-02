Raggiunto da DAZN, Manuel Akanji offre la sua analisi a caldo sulla partita del Bentegodi tra Hellas Verona e Inter: "Perché Chivu ha invertito me e Bisseck nel finale? Non lo so (ride, ndr). Probabilmente per il giallo suo, così io potevo prendermi qualche rischio in più con i giocatori veloci", la prima risposta dello svizzero.

La mano di Chivu è sempre più visibile secondo te?

"Certo, lui cerca di migliorarci dopo le vittorie e dopo le sconfitte. Oggi era una partita difficile, prendiamo gli spunti positivi per continuare a migliorare".