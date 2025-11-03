All'uscita dall'Iliad IBC di Lissone, teatro dell'Assemblea di Lega di oggi, Beppe Marotta è stato interpellato sulle dichiarazioni di oggi di Antonio Conte che ha lanciato una nuova frecciatina a proposito delle sue dichiarazioni post Napoli-Inter: "Non voglio rispondere a questa cosa, non è il caso che riprenda questo discorso. Liberissimo di dire queste cose, ci mancherebbe, se c'è rispetto e anche democrazia ognuno può esprimere la sua opinione. Si può anche non condividere, ma va bene", ha aggiunto.

Battuta anche sulla questione San Siro: "Credo che tutto sia ultimato, da parte nostra se ne occupa la dottoressa Katherine Ralph. Penso si sia al capitolo finale". Si parla anche della corsa al campionato: "Ci sono tante squadre, è un bel campionato incerto come non era da tanti anni. Ho visto dei valori molto intensi da parte di tante squadre, tra cui anche il Milan. Chi è lepre e chi cacciatore? È sempre meglio essere cacciatore...". Chiosa su Luciano Spalletti, nuovo tecnico della Juventus: "Un grande allenatore".