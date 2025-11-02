Dopo l'ennesima sconfitta della Fiorentina, caduta pomeriggio contro il Lecce, all'indomani di quella a San Siro contro l'Inter, la posizione di Stefano Pioli è più che semplicemente a rischio. Dopo il ko anche contro i salentini, l'ennesimo grande malcontento della piazza che chiede l'esonero del parmigiano, la società ha deciso di mandare la squadra in ritiro. Ma non solo. Questa sera al Viola Park i dirigenti che si confronteranno con l'allenatore, che secondo Sky Sport è "sempre più difficile vederlo in panchina giovedì in Conference".

Bisogna capire se l'allenatore farà un passo indietro dell'allenatore, ipotesi considerata difficile, o più una decisione della società che dopo una reazione dei giocatori tanto attesa e mai arrivata, le dimissioni del direttore sportivo Pradè, opterà quasi sicuramente per la separazione con Stefano Pioli: le parti sono al lavoro. Nell'aria c'è un possibile ritorno di Palladino e l'ipotesi Vanoli.