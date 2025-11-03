Grossi sorrisi per Paolo Scaroni, presidente del Milan, intercettato da alcuni colleghi tra cui quelli di Milannews.it che hanno pizzicato il numero uno dei rossoneri all'ingresso dell'assemblea di Lega in programma per oggi a Lissone. Felice per la vittoria contro la Roma?: "Eh, beh" risponde sorridente Scaroni che poi però sullo scudetto dribbla.

Il Milan di Allegri è da scudetto?

"Non lo so, di sicuro è un Milan da cardiopalma" ha chiosato.