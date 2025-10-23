Terminata la terza giornata di Champions League il punto sulla classifica, sui numeri dell'Inter e su quello che serve per rientrare nella top8. Le ultimissime verso Napoli-Inter con una scelta piuttosto anomala di Chivu.

Il video
Sezione: Web Tv / Data: Gio 23 ottobre 2025 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print