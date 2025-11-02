André Onana torna protagonista assoluto. L’ex portiere dell’Inter è decisivo nel pareggio a reti bianche tra Galatasaray e Trabzonspor, in una sfida intensa e ricca di occasioni. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa il camerunense si erge a muro invalicabile: prima nega il gol a Victor Osimhen con un riflesso felino da pochi metri, poi si ripete su Mauro Icardi, ex compagno di squadra e vecchia conoscenza della Serie A.

Le sue parate mantengono inviolata la porta del Trabzonspor e consentono ai suoi di strappare un punto prezioso in trasferta. Il Galatasaray, nonostante il predominio territoriale e le numerose chance create, non riesce a sfondare. Onana, dopo le difficoltà vissute nella scorsa stagione, dimostra di essere tornato ai suoi livelli migliori, regalando ai tifosi una prestazione di alto livello e confermandosi tra i migliori portieri del campionato turco.