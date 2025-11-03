Intervenuto in conferenza nella sala stampa di San Siro, l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini è stato chiamato a rispondere sui risultati ottenuti finora e le squadre già affrontate, tra cui entrambe le milanesi. Sempre durante la chiacchierata con i giornalisti presenti al Meazza, Gasperini ha anche mandato un messaggio alla classe arbitrale.

Ha affrontato Milan e Inter... Che distacco vede dalle due?

"Questa è la strada per me, queste prestazioni".

Giudizio sull'arbitro?

"Dell'arbitro non voglio dire... C'è solo una cosa che mi dà fastidio, anche se non era niente di determinante. Ci siamo stufati tutti quanti che quando arrivano le palle dentro l'area, uno si mette le mani in testa e viene sistematicamente fischiato fallo. Di queste situazioni siamo stufi: non centrano niente col gioco del calcio. Ma non è un problema di Guida, ma del nostro calcio che è penalizzato da questi atteggiamenti continui".