Flop Luis Henrique. La Gazzetta dello Sport, oggi particolarmente severa con l'Inter, boccia senza mezzi termini il brasiliano, tornato titolare dopo diverso tempo. E nel calderone finisce anche Diouf, ancora un corpo estraneo.

"Diouf, sparito nelle nebbie nerazzurre, e Luis Henrique, bocciato al Bentegodi alla seconda da titolare dopo Cagliari, finora non hanno minimamente aiutato la causa - si legge -. Nella più classica delle partite “sporche”, impolverate dai contrasti, i nerazzurri hanno faticato strutturalmente: non a caso, i dirigenti stanno valutando molto seriamente l’idea di aggiungere a gennaio un mediano tosto e fisico, utile in partite così. Uno che dia ben altra sostanza rispetto a Diouf, appena 26’ finora e neanche l’ombra di una gara da titolare. Il collega brasiliano sulla fascia destra, invece, qualche occasione in più l’ha avuta, ma sembra sempre scendere alla fermata precedente: il treno dell’ex Marsiglia non si lancia mai in velocità, degli sperati dribbling nessuna traccia. Anzi, la differenza di impatto fisico rispetto a Dumfries è stata macroscopica, ma ciò che preoccupa i piani alti interisti è il fatto che Luis Henrique, o meglio “Gigi” come lo chiamano simpaticamente, non osi mai. Cerca di istinto la giocata più facile, scolastica, atteggiamento pericoloso a lungo andare".

