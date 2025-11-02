Colpo esterno per il Bologna che si è imposto per 3-1 sul campo del Parma riprendendo la propria marcia. Padroni di casa avanti all’1 con Bernabè, poi si scatenano i felsinei: segna Castro nel primo tempo, poi ancora Castro al 67’. Nel finale, in pieno recupero, c’è gloria anche per Juan Miranda che firma il tris che chiude i giochi.

Con questo risultato il Bologna resta in scia alla Juventus in piena corsa per un posto in zona coppe, in attesa del Milan che sarà in campo stasera. Il Parma resta invece in sedicesima posizione costretto a guardarsi alle spalle.

Dom 02 novembre 2025
