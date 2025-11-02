La business community dello sport si incontra per l’appuntamento annuale che RCS Academy in collaborazione con Corriere della Sera e RCS Sport dedica all’industria sportiva: si terrà il prossimo 20 novembre presso la Sala Buzzati di Via Balzan a Milano la settima edizione di Sport Industry Talk, un ciclo di dibattiti e interviste che coinvolgeranno istituzioni e imprese investitrici, società sportive e atleti, per un confronto sui grandi eventi internazionali che, nei prossimi mesi, renderanno l’Italia protagonista nel panorama internazionale.

Il focus di questa edizione è dedicato a temi quali investimenti e attrazione dei capitali esteri, valorizzazione dei territori, economia dello sport e rilancio del sistema. Tra i relatori annunciati, anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta.