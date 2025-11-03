Solo scarico e nemmeno totale per i giocatori che ieri pomeriggio hanno avuto maggiore minutaggio nella partita contro l'Hellas Verona, mentre gli altri hanno svolto un lavoro classico sul campo; tra questi anche Marcus Thuram, ormai pienamente recuperato. Questi gli aggiornamenti da Appiano Gentile di Sky Sport relativamente alla seduta di oggi dell'Inter di Cristian Chivu, un allenamento ovviamente poco indicativo considerato che si tratta della consueta seduta post-partita in vista dell'allenamento che precederà la partita di Champions League contro il Kairat Almaty. Al termine della seduta, i calciatori hanno lasciato il centro sportivo mentre Cristian Chivu e il suo staff si sono fermati più a lungo.