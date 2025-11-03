E' servito anche il fattore "C" per recuperare due punti al Napoli (e alla Roma) e restare in piena corsa scudetto. Una gara complicata, quella di Verona, che l'Inter risolve grazie a un'autorete al terzo minuto di recupero. Forse per stanchezza, forse perché convinta di vincerla facile, forse per alcune scelte di Chivu (Luis Henrique ma anche uno spento Bonny) che non hanno pagato, i nerazzurri hanno fatto fatica.

Il pareggio e poi il palo di Orban hanno inceppato l'Inter e galvanizzato il Verona. Le statistiche della ripresa sono a favore degli ospiti (71% di possesso palla, 12 conclusioni a 1, 1 tiro in porta a 0) eppure i veneti non hanno mai dato l'impressione di poter capitolare, fino all'autogol. Anzi, si sono resi pericolosi con un paio di ripartenze.