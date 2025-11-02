Compostessa, poi il sorriso e l'abbraccio ad Alessandro Bastoni, quindi la corsa verso i suoi giocatori. Così, come 'pizzicato' dalle telecamere della Lega Serie A, Cristian Chivu ha accolto la rete che al 93' ha permesso all'Inter di battere l'Hellas Verona al termine di una partita a dir poco complicata. A seguire le immagini.