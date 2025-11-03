"Chivu è a 2,16 punti considerando il Mondiale per club, se togli quello la media è 2,30. Io continuo a non essere d'accordo con chi dice che è meglio di Inzaghi perché 13 o 17 partite non sono 250. Però piace molto anche a me". Così Riccardo Trevisani commenta a Pressing l'avvio dell'esperienza interista di Chivu.

"Lautaro? Chivu è stato prontissimo nel sottolineare che aveva segnato in Belgio - dice ancora il giornalista -. Però a Verona, Lautaro non ha giocato bene".