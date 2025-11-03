Ormai ci siamo: si avvicina a grandi passi il ritorno in campo di Marcus Thuram. Il francese era assente anche ieri a Verona, ma dovrebbe rivedersi tra i convocati per la sfida di Champions al Kairat mercoledì prossimo a San Siro.

"A Verona non era ancora in panchina, ma solo per prudenza: Thuram ha infatti recuperato dal problema muscolare che lo aveva fermato durante la gara di Champions contro lo Slavia il 30 settembre scorso, e proprio in Champions dovrebbe rientrare. Salvo sorprese, Chivu lo convocherà per la sfida di mercoledì al Kairat", conferma la Gazzetta dello Sport.