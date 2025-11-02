Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 2-1 dell'Inter sul campo del Verona". “Partita strana, complicata, difficile. L’Inter vince con un colpo di fortuna che tutti speravano sarebbe capitato, per fortuna è arrivato. All’Inter sono mancati gli attaccanti, le punte hanno fatto fatica. Resta il gol meraviglioso di Zielinski". Di seguito tutte le dichiarazioni.
Sezione: Vento di Tramontana / Data: Dom 02 novembre 2025 alle 18:10
Autore: Raffaele Caruso
