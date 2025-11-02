La Lazio si è ripresa dopo un inizio di stagione difficile. Nella prossima settimana i biancocelesti sfideranno l'Inter e proveranno a recuperare qualche infortunato. Ma non sarà affatto semplice. Il Corriere dello Sport spiega che Cancellieri avrà bisogno di più tempo e tornerà a dicembre, mentre Rovella sta proseguendo la terapia conservativa per superare la pubalgia. E vuole esserci contro l'Inter, riporta LaLazioSiamoNoi. Non dovrebbe esserci contro l'Inter nemmeno Tavares.