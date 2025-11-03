Il Corriere della Sera torna sulla questione del rinvio sul rogito per San Siro. Secondo il quotidiano non ci sarebbero frizioni tra i due club e il Comune di Milano, ma gli ademplimenti finanziari interni alle società avrebbero allungato i tempi. Si attendevano fino a pochi giorni fa le garanzie da parte degli istituti di credito coinvolti. Una cifra che fra prima tranche e una quota dei debiti pregressi di Inter e Milan con il Comune si aggira attorno ai cento milioni di euro.

I nodi sono però già sciolti, i club si starebbero prendendo qualche ora in più e mercoledì dovrebbero firmare l'atto. La partita va assolutamente chiusa entro il 10 novembre, dopo quella data la compravendita potrebbe essere nulla.