Dopo la fine dei lavori dell'odierna assemblea di Lega Calcio Serie A tenutasi quest'oggi a Lissone, il presidente Ezio Maria Simonelli ha tenuto la consueta conferenza stampa nella quale si è toccato il tema delle polemiche sugli arbitraggi: "Diciamo che ha dato modo a tutti i club di vedere come funziona il VAR, se serve a stemperare mi auguro di sì. C'è la consapevolezza di tutti che le cose vengano fatte con massima professionalità, poi la difficoltà di decidere davanti al video è superiore al campo: sul campo l'errore può essere tollerato, davanti al video l'errore non è accettato. A mio modo di vedere, com'è impostata la sala VAR è superiore ad altri Paesi; sono otto sale isolate, altrove è comune mentre da noi i varisti sono concentrati su una sola partita. C'è la massima trasparenza, poi l'errore è sempre possibile e la tecnologia serve a diminuire il margine di errore. Credo che il vero tema siano i protocolli del VAR: non è stata tanto discussa la decisione, ma il protocollo. Bisogna lavorarci, ma non dipende da noi".

Novità sul fronte Milan-Como a Perth? I tifosi sono contrari e forse serve chiarezza sulla paternità della Lega.

"Lo stato delle cose lo conoscete, siamo in attesa della risposta della confederazione asiatica. La Lega aspetta, non sta agendo. Quanto alla paternità io dico sempre che, quando si prendono delle scelte, sono scelte di tutti: non starei a dire chi ha la primigenitura, è una scelta presa in assemblea. Capiamo i tifosi, che per quelli di Milan e Como sarà non piacevolissimo non avere la possibilità di vedere dal vivo questo match. Però è anche vero che, come tifosi del calcio, dovremmo essere orgogliosi di avere la Lega italiana come prima Lega calcistica mondiale a giocare all'estero. Se avverrà, ne parleranno tutti i media mondiali".

State valutando di anticipare alle 20 le partite?

"È stata una mia risposta a un'intervista, in cui ho detto che fosse per me, fosse per Ezio Simonelli io le partite le anticiperei almeno alle venti pr i motivi che vi ho detto. Per le squadre significherebbe tanto, credo voglia dire molto anche per i giornalisti e secondo me anche per le TV che possono poi sfruttare il post partita per degli approfondimenti. Non ci stiamo lavorando, io mi sono limitato a dire il mio pensiero. Non so nemmeno se con l'ad siamo della stessa idea, non è una cosa nei programmi della Lega".