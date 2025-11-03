Dopo il pareggio casalingo contro il Como, il Napoli è chiamato alla scossa in Europa dopo il sonoro ko inflitto dal PSV Eindhoven. Alla vigilia del match contro l'Eintracht Francoforte, l'allenatore degli azzurri, Antonio Conte ha presentato la sfida a Sky Sport, dove è stato incalzato anche sulla Serie A.

Il primo posto in campionato è figlio della riscossa dopo la sconfitta di Eindhoven?

"Mettiamo ora il campionato in un cassetto, per noi è troppo importante affrontare il match di domani".

È il momento per lo scatto decisivo anche in Champions?

"A me come detto mi basta vincere con un gol di vantaggio, che sia 1-0 o 4-3. Noi sappiamo di affrontare una squadra che ha dato 5 gol al Galatasaray, ci dovremo giocare le nostre carte. La Champions è un mondo a parte, il Qarabag ha 6 punti... Diventa difficile trovare squadre meno attrezzate o cuscinetto, non scordiamoci che sono squadre che partecipano a campionati dove non c'è un grande impegno come in Italia, Spagna, Germania o Inghilterra. C'è più pressione, ci sono più infortuni, c'è meno possibilità di gestire le rotazioni. Per noi è una partita importante, ma sono sereno perché so di avere una squadra forte a livello mentale e sabato me ne hanno dato prova".