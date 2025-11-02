Ancora un aggiornamento in merito alla data del rogito per la vendita dello stadio Giuseppe Meazza da parte del Comune di Milano a Inter e Milan. La firma che suggella il passaggio di proprietà slitterà di un giorno rispetto all'iniziale data programmata. La storica giornata potrebbe essere "forse mercoledì" come ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di commemorazione dei defunti al Famedio del Cimitero Monumentale, dove il numero uno del capoluogo lombardo ha detto: "Io sarò via per la riunione del C40 e rientrerò giovedì, però non sono preoccupato. È chiaro che tutti noi vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito, quindi stanno tutti lavorando anche durante il weekend" ha continuato prima di spiegare le motivazioni del rinvio della scorsa settimana. Uno slittamento determinato da "questioni tecniche tra le società più che con il Comune".

Sulla convenzione relativa ai servizi di vigilanza e polizia a San Siro dopo la firma:

"È da ripensare, poi bisognerà lavorare anche su quello".

Sulla questione dei biglietti gratuiti per le partite destinati ai consiglieri comunali:

"Non è nell’accordo. Le squadre dicono che garantiranno biglietti gratis a scuole e comunità; ai consiglieri non lo so, ma cominciamo a chiudere, poi vedremo queste condizioni".