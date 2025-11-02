Assist e premio di Man of the Match per Hakan Calhanoglu, che celebra la statuetta guadagnata sul campo dell'Hellas Verona nel lunch match della decima giornata di Serie A EniLive anche su Instagram, dove il centrocampista turco affida le emozioni del match ai colori. Due cuori nerazzurri che bastano a descrivere i novanta e rotti minuti che i nerazzurri hanno giocato in casa di Giulietta dove gli scaligeri avevano pregustato il sapore di un ottimo punto contro i vicecampioni d'Italia, rovinato dal gol in pieno recupero che ha bruscamente spostato inerzia e risultato dalla parte degli uomini di Chivu. Due cuori che scaldano non solo l'amico e compagno Marcus Thuram, al momento ai box e sempre attivissimo sui social, ma anche l'ex presidente Steven Zhang che nei commenti celebra l'acquisto (a zero) concretizzato nel 2021: "Top player". Non solo passato, ma anche presente e anche Piotr Zielinski, autore del gol dell'1-0 arrivato grazie all'assist al bacio del 20 di Chivu, esalta il compagno: "Fenomeno".