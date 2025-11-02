Dietro le celebrazioni dell’ennesima vittoria dell’Inter c’è anche Angelo Palombo, l’uomo che all’interno dello staff di Cristian Chivu cura con precisione scientifica il lavoro sulle palle inattive. Un dettaglio, all’apparenza, ma che si sta rivelando decisivo per le fortune dell’Inter.

Il gol di Piotr Zielinski al Bentegodi contro il Verona – nato da uno schema perfetto su punizione, con tocco corto di Calhanoglu e conclusione potente del polacco dal limite – è solo l’ultimo esempio di una tendenza ormai chiara: da fermo, l’Inter è devastante. Corner, punizioni, rigori: ogni situazione diventa un’opportunità concreta per colpire.

Dall’esordio in campionato fino all’ultima giornata, la squadra di Chivu ha costruito un autentico patrimonio di reti nate da palla ferma, confermando come la cura dei dettagli e la preparazione tattica possano trasformarsi in punti pesanti.