Ancora una sconfitta per la Roma che cade nuovamente con una milanese. Dopo il ko per 1-0 incassato all'Olimpico con l'Inter, la squadra di Gian Piero Gasperini esce battuta anche da San Siro con lo stesso risultato per mano del Milan. Risultato che l'allenatore dei giallorossi commenta a DAZN con qualche rammarico come ammette durante la chiacchierata ai microfoni della piattaforma streaming dove fa riferimento alle altre squadre tra le quali l'Inter: "Bicchiere mezzo pieno? Certo, la squadra sta bene in campo, gioca anche più situazioni. Ci hanno penalizzati in questi due mesi, sicuramente abbiamo sbagliato quattro rigori su cinque, che sono veramente tanti e ci hanno tolto molto sia in campionato che in Europa. L'altra cosa che dobbiamo migliorare è che vedo molte squadre importanti nel finale con questi arrembaggi, neanche tanto come abbiamo fatto noi, che è stato veramente a lungo e prolungato, riescono comunque a tirare fuori l'episodio di testa o su mischia dove risolvono dei punti. Tante squadre ricorrono a questo, noi rispetto alle big ci mancano queste due cose: i rigori e questa capacità che, quando domini la partita, bisogna comunque portarla a casa".