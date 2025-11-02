Sentimenti contrastanti per Giovane Santana, autore del gol del Verona che per un lungo tratto di gara aveva messo in pari il risultato con l’Inter. L’attaccante brasiliano, che ha timbrato la prima rete in Serie A, ha così commentato il lunch match di oggi contro i nerazzurri a Sport Mediaset: Zero punti? Sì, è un problema ma basterebbe trovare la prima vittoria e cambia tutto perché il calcio è così. Nel calcio una volta sei in alto, in un altro momento in basso, però l’importante è lavorare in settimana perché la partita con il Lecce sarà molto importante. La partita con l’Inter è finita, adesso bisogna pensare al Lecce".

Sono sempre arrivate buone prestazioni ma non i punti. Cosa manca?

"Tutte le partite in Serie A sono difficili perché tutte le squadre lo sono. Lavoriamo per trovare la prima partita, la squadra è bellissima lavoriamo sempre tutti insieme. All’inizio pensavo sarebbe stato difficile anche parlare e invece dopo quattro mesi sembra sia qui da anni".

Oggi hai trovato il primo gol, me lo descrivi?

"Questo è un gol molto importante per me perché Bastoni è un difensore a livello mondiale, l’Inter è una squadra a livello mondiale e per me è un gol molto importante. Ma non sono felice perché non abbiamo vinto la partita, adesso dobbiamo lavorare e pensare al Lecce".

Il vostro allenatore ha detto che è contento di voi. Nello spogliatoio siete tranquilli?

"Il mister parla sempre con noi e ci dice che basta trovare una vittoria per far terminare questo momento. È un grande allenatore ed è qualcosa in più, parla sempre con me, con la squadra. Poi è vero, la classifica non è bella ma basta una vittoria per far cambiare tutto".