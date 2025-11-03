L’Inter è l’unica squadra ad aver mandato in rete più di 10 marcatori differenti (11 in totale) in queste prime 10 giornate di Serie A. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport dopo il 2-1 di ieri al Verona.

"Calhanoglu è il capocannoniere nerazzurro (e di tutto il campionato, insieme a Orsolini del Bologna) con 5 reti, seguito da Lautaro, Bonny e Thuram, tutti a quota 3, e Dimarco, 2 centri. Un gol invece per Barella, Bastoni, Dumfries, Esposito, Sucic e Zielinski, l’ultimo a essere andato a segno in campionato proprio ieri al Bentegodi", sottolinea la rosea.