Anche il Corriere dello Sport sottolinea la prova non eccelsa dei nerazzurri a Verona: una prestazione non brillante che si rispecchia anche nelle pagelle.

Chivu (all.) 6 L’errore grave è aver pensato troppo presto di avere già vinto. E reinserire la spina è sempre complicato. Ci prova con in cambi, ma deve ringraziare soprattutto la buona sorte.

Sommer 5,5 Lascia qualche dubbio sul gol di Giovane: conclusione violenta, ma forse poteva fare di più. Poi ringrazia il palo sul tocco di Orban.

Akanji 5,5 Tutt’altro che impeccabile su Orban, a cui lascia una deviazione sotto porta. Chiude da centrale.

Bisseck 6 Confermato al centro. Viene messo in crisi da Sucic, rischia grossissimo.

Bastoni 5,5 Alimenta la manovra, sfiorando anche il gol. Sbaglia però a pensare che, dirottandolo a destra, Giovane non riesce a calciare...

Luis Henrique 5 Sempre frenato. Non tenta mai il dribbling. Si nota solo per un cross sulla testa di Bastoni.

Dumfries (10’ st) 5,5 Tenta di spingere, ma trova gli spazi intasati. E anche in area non riesce a far pesare la sua fisicità.

Sucic 6 Due idee non banali per Lautaro. Poi la frenata e soprattutto quel retropassaggio avventato per Bisseck.

Frattesi (43’ st) sv Ultima carta giocata da Chivu.

Calhanoglu 6,5 Mezzo gol di Zielinski è suo, per la precisione e per come bilancia la forza del corner. Tiene dritto il timone anche in una ripresa complicata.

Zielinski 6,5 La sua rete è un gioiello, perché solo con una gran tecnica si può calciare di piatto in quel modo.

Barella (10’ st) 6 Il suo impatto non è granché. Ma è lui a spedire in area il pallone, che Frese spedisce in rete.

Carlos Augusto 6 Belghali lo fa penare e non è sempre è nella giusta posizione. Ridotto anche il contributo nella metà campo offensiva.

Dimarco (20’ st) 6 Subissato di fischi dai suoi vecchi tifosi, si fa sempre trovare a sinistra. Ma il suo mancino non è ben calibrato stavolta.

Bonny 5 Non prende iniziative, non tenta mai la giocata.

P. Esposito (10’ st) 6 Mette pressione sulla retroguardia avversaria. Condiziona Frese, che spedisce il pallone nella sua rete.

L. Martinez 5 Dà la sensazione di essere stanco. E ne ha motivo, visto che sta giocando sempre. Pericoloso in avvio, poi si spegne.