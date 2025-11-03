Anche il Corriere dello Sport sottolinea la prova non eccelsa dei nerazzurri a Verona: una prestazione non brillante che si rispecchia anche nelle pagelle.

Chivu (all.) 6  L’errore grave è aver pensato troppo presto di avere già vinto. E reinserire la spina è sempre complicato. Ci prova con in cambi, ma deve ringraziare soprattutto la buona sorte. 
Sommer 5,5 Lascia qualche dubbio sul gol di Giovane: conclusione violenta, ma forse poteva fare di più. Poi ringrazia il palo sul tocco di Orban. 
Akanji 5,5  Tutt’altro che impeccabile su Orban, a cui lascia una deviazione sotto porta. Chiude da centrale. 
Bisseck 6 Confermato al centro. Viene messo in crisi da Sucic, rischia grossissimo. 
Bastoni 5,5  Alimenta la manovra, sfiorando anche il gol. Sbaglia però a pensare che, dirottandolo a destra, Giovane non riesce a calciare... 
Luis Henrique 5  Sempre frenato. Non tenta mai il dribbling. Si nota solo per un cross sulla testa di Bastoni. 
Dumfries (10’ st) 5,5  Tenta di spingere, ma trova gli spazi intasati. E anche in area non riesce a far pesare la sua fisicità. 
Sucic 6  Due idee non banali per Lautaro. Poi la frenata e soprattutto quel retropassaggio avventato per Bisseck. 
Frattesi (43’ st) sv  Ultima carta giocata da Chivu. 
Calhanoglu 6,5  Mezzo gol di Zielinski è suo, per la precisione e per come bilancia la forza del corner. Tiene dritto il timone anche in una ripresa complicata. 
Zielinski 6,5  La sua rete è un gioiello, perché solo con una gran tecnica si può calciare di piatto in quel modo. 
Barella (10’ st) 6  Il suo impatto non è granché. Ma è lui a spedire in area il pallone, che Frese spedisce in rete. 
Carlos Augusto 6  Belghali lo fa penare e non è sempre è nella giusta posizione. Ridotto anche il contributo nella metà campo offensiva. 
Dimarco (20’ st) 6  Subissato di fischi dai suoi vecchi tifosi, si fa sempre trovare a sinistra. Ma il suo mancino non è ben calibrato stavolta. 
Bonny 5 Non prende iniziative, non tenta mai la giocata. 
P. Esposito (10’ st) 6  Mette pressione sulla retroguardia avversaria. Condiziona Frese, che spedisce il pallone nella sua rete. 
L. Martinez 5  Dà la sensazione di essere stanco. E ne ha motivo, visto che sta giocando sempre. Pericoloso in avvio, poi si spegne. 

Sezione: Rassegna / Data: Lun 03 novembre 2025 alle 09:10 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
vedi letture
Print