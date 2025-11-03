Era passato molto tempo dall'ultimo lunch match nerazzurro. Praticamente un anno e mezzo inoltrato, riecco l'Inter giocare all'ora di pranzo. Il Bentegodi è spesso teatro di insidie, visto che il Verona ha fame di punti salvezza. Massima attenzione, coordinate della verticalità e l'ingrediente agonistico che non deve mai mancare. I tasselli nerazzurri sono chiari e l'inizio è promettente per i nerazzurri che ci provano con il tiro di Zielinski deviato miracolosamente da Montipò. Il segnale di battaglia coincide con qualche palla inattiva su cui l'Inter costruisce qualche potenzialità insidiosa, senza troppo successo. Il capolavoro arriva da un asse magico, quello della qualità sopraffina: Calhanoglu pennella una traiettoria tanto bella quanto efficace, Zielinski arriva a rimorchio e spiattella l'arcobaleno della perfezione. Guai abbassare i ritmi: l'istantanea in cui Chivu s'accorge che i suoi stanno un po' troppo arretrati e passivi è lampante.
AGGREDIRE PER NON SUBIRE: INTER TROPPO PASSIVA. Ovviamente il tecnico dei nerazzurri se n'è accorto prima di subito. Non si può mai stare troppo asserragliati attorno alle proprie certezze, nemmeno quando i colpi di genio sembrano essere quelli giusti e decisivi nell'economia della partita. In Serie A tutti possono farti del male e quando il Biscione fornisce il messaggio agli avversari: "Abbassamento e attesa", ecco che la formazione di Zanetti sembra volerne approfittare senza indugio. Poco dopo la mezz'ora la percezione di passività dell'Inter viene rimarcata da qualche incursione veronese, che non va a compimento. Ma è solamente il preludio di qualcosa di pericoloso, che puntualmente arriva. Orban innesca Giovane: il duo brillante fa del dinamismo e dell'intensità l'aspetto prorompente. E l'attaccante del Verona fulmina Sommer dopo aver scavalcato Bastoni (che si aspettava un movimento sul mancino). I pericoli difensivi per i nerazzurri sembrano non finire qui perché Belghali crossa per Orban: solo il palo salva l'Inter dallo svantaggio. Uno squilibrio troppo marcato tra la gestione della prima fase e gli sbandamenti della parte conclusiva di frazione.
GLI SPIGOLI DEL BENTEGODI RISOLTI NEL FINALE. La ripresa è azione e reazione. Il campo pesante impone l'esigenza di essere aggressivi e il Verona lo capisce sin da subito, provando ad aggredire alta l'Inter, che fa un po' di fatica fino all'ora di gioco a emergere con lo sviluppo offensivo della manovra. Ma l'Inter è costretta a palleggiare e fraseggiare in modo abbastanza prevedibile e senza troppa enfasi. I cambi di Chivu cercano di innalzare baricentro, pressione e tasso energico. Anche perché il canovaccio, nella seconda parte di secondo tempo, è chiaro: scaligeri asserragliati in difesa, Inter più propensa a rendersi pericolosa in avanti, sfruttando soprattutto la forza degli esterni che nel primo tempo erano apparsi un po' spenti. All'improvviso, e quasi inaspettatamente, i nerazzurri colpiscono a metà recupero della ripresa, sfruttando l'ennesimo spigolo di una partita di duelli e rimpalli. Pio Esposito manda in tilt Frese, evitando la perdita di due punti nel lunch match. Può essere un segno del destino. Sicuramente l'Inter ci ha creduto fino alla fine, e si è fatta strada in una partita complicatissima, portando a casa tre punti oltremodo fondamentali in questa prima domenica di novembre.
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 09:10 Pagelle CdS - Sommer lascia qualche dubbio, Zielinski con un gioiello
- 08:56 Pagelle GdS - Addirittura dieci bocciati, il peggiore è Luis Henrique. Calhanoglu l'unico con i giri alti, ok Zielinski, Lautaro annebbiato
- 08:42 GdS - Finalmente Thuram: sarà convocato contro il Kairat
- 08:28 Moviola GdS - Bisseck non da rosso: bravo Doveri. Non è rigore su Esposito
- 08:14 GdS - Minimo sforzo, molta resa: tre punti senza gloria che suggeriscono riflessioni
- 08:00 Gli spigoli bagnati del Bentegodi vengono risolti nel finale: acuto sporco, fondamentale e indiziario
- 00:00 Una brutta e sporca vittoria. L'Inter per una volta come Napoli, Juve e Milan
- 23:48 Bisseck ammette: "A volte bisogna soffrire". Poi celebra i "tre punti guadagnati duramente"
- 23:34 Roma, Gasperini: "Vedo squadre arrembanti nel finale. Rispetto alle big ci mancano due cose..."
- 23:20 Milan, Maignan: "Per i sogni è ancora troppo presto, ma abbiamo grandi obiettivi"
- 23:05 Akanji celebra anche sui social la "vittoria all'ultimo" di Verona: "Emozioni pure"
- 22:50 Maledizione meneghina per la Roma: dopo l'Inter, anche il Milan supera Gasperini. Decide Pavlovic
- 22:45 Inter letale da ferma: fin qui sono nove i gol su palla inattiva che spingono Chivu verso la vetta
- 22:30 Fiorentina, Pioli verso l'esonero: ko col Lecce potenzialmente fatale per l'ex Milan. I possibili sostituti
- 22:16 Sala: "Il rogito di San Siro sarà forse mercoledì. Nessuna preoccupazione, stiamo lavorando duramente"
- 22:01 Albinoleffe, il tecnico Lopez: "Con l'Inter U23 sarà una partita difficilissima. Non dovremo sbagliare nulla"
- 21:46 Onana super: l'ex portiere dell'Inter nega il gol sia a Osimhen che a Icardi
- 21:32 Calhanoglu festeggia l'MVP di Verona. Zhang e Zielinski celebrano il centrocampista turco: "Fenomeno"
- 21:18 Damiani: "Scudetto, metto il Napoli davanti a tutte. Ma l'Inter è subito a ruota"
- 21:03 Verona, Giovane a SM: "Gol molto importante perché segnato contro una squadra e un difensore di livello mondiale"
- 20:48 Milan, Tare sicuro: "Battere la Roma per agganciare le prime, restiamo positivi"
- 20:23 Zielinski a SM: "Felice del gol che ha sbloccato la partita. Ma è andata bene perché Calha ha messo un cioccolatino"
- 20:02 Il Bologna torna a correre: doppio Castro e Juan Miranda, Parma piegato 3-1
- 19:48 Angolo Tattico di Verona-Inter - Giovane da destra al centro, Akanji palleggiatore insieme a Calhanoglu: le chiavi
- 19:24 Lazio, Cancellieri e Tavares tornano dopo la sosta. Rovella vuole esserci contro l'Inter
- 19:19 Guercio: "Chivu un modello per me, lui e Inzaghi grandi allenatori. Ricordo l'anno che Pio Esposito..."
- 19:05 Cittadella, Iori torna sulla vittoria contro l'Inter U23: "Ottima prova nonostante la pressione nerazzurra"
- 18:51 Lautaro, altra prestazione opaca. Ma il capitano esulta sui social sommerso dall'affetto dei tifosi
- 18:37 Beppe Marotta relatore per la settima edizione di Sport Industry Talk: data e luogo dell'appuntamento
- 18:23 Grana per la UEFA: società cilena chiede risarcimento per 'furto' del format della Champions
- 18:10 videoHellas Verona-Inter 1-2, Tramontana: "Partita strana e difficile, è servito un colpo di fortuna in cui tutti speravamo"
- 17:55 Fiorentina nel caos, i tifosi chiedono l'esonero di Pioli: "Salta la panchina"
- 17:41 Il cordoglio dell'Inter per Galeone: "Il club si stringe alla sua famiglia e a tutto il mondo del calcio"
- 17:27 Ancora Chivu: "Frattesi è al 100%, non avrei messo Thuram nemmeno se fosse venuto giù il cielo"
- 17:13 Lutto nel mondo del calcio, si è spento a 84 anni Giovanni Galeone. Fu mentore di Allegri
- 16:58 Tra Torino e Pisa un pari con 4 gol e tante emozioni. Il Lecce sbanca il Franchi: Fiorentina ultima, Pioli verso l'esonero?
- 16:43 Pizarro: "Sono sicuro che l'Inter lotterà per il vertice in tutte le competizioni. Su Chivu..."
- 16:29 videoCompostezza, poi gioia sfrenata: così Chivu accoglie il gol-vittoria
- 16:15 Inter Women, sconfitta pesante sul campo della Roma: tris senza appello delle giallorosse
- 16:07 Akanji in conferenza: "Tre punti fondamentali. Il riscatto? All’Inter sto bene, ma sul mio futuro nulla è ancora deciso"
- 16:01 Akanji a ITV: "Non è stato facile oggi, ma abbiamo combattuto fino alla fine. Tre punti fondamentali"
- 16:00 Hellas Verona-Inter, la moviola - Doveri non usa i cartellini, ma vede bene su Bisseck-Giovane e Bella-Kotchap-Esposito
- 15:47 Hellas Verona, Giovane in conferenza: “Contento per il gol ma non per il risultato. Lo dedico a mia moglie e mia figlia”
- 15:45 Hellas Verona, Zanetti in conferenza: "Rammaricati per il risultato. Il giallo a Bisseck? Non perdiamo per questo"
- 15:44 Chivu in conferenza: "Le espressioni delle partite cambiano. Luis Henrique e Diouf? Vengono usati per i titoli"
- 15:23 Akanji a DAZN: "Che si vinca o si perda, Chivu cerca di migliorarci. Bisseck? Ci ha invertito per un motivo"
- 15:23 Chivu a ITV: "Questa squadra non è solo bellezza, ma anche lotta e concretezza. Il gruppo è sul pezzo"
- 15:17 Chivu: "Ero contrario allo schema del gol, fosse andato male avrebbero segnato loro. Lautaro, niente casi"
- 15:09 Calhanoglu Player of the Match a DAZN: "Un po' di fortuna ci vuole. Vogliamo arrivare su dove meritiamo"
- 15:08 Zielinski a ITV: "Gruppo forte, oggi non era facile. Potevamo fare meglio, ma oggi va bne così"
- 15:07 Zielinski a DAZN: "Non si possono sempre segnare quattro gol a partita. Lo schema? Palombo studia tanto..."
- 14:56 Hellas Verona, Giovane a DAZN: "Felice di aver fatto il primo gol contro l'Inter. Ecco cosa mi ha detto Chivu"
- 14:56 Hellas Verona, Zanetti a DAZN: "Il calcio a volte è crudele. L'ammonizione di Bisseck? Regolamento difficile"
- 14:37 Hellas Verona-Inter, le pagelle - Calhanoglu guida dalle retrovie, Lautaro e Bonny assenti
- 14:35 Il Verona fa quasi tutto bene, ma poi fa harakiri: l'autogol di Frese regala all'Inter la vittoria, al Bentegodi è 2-1
- 14:34 Hellas Verona-Inter, Fischio Finale - Un 'fortunato dessert' salva un pranzo indigesto: Chivu ha fame e mangia punti alla vetta
- 14:30 Hellas Verona-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 14:20 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di HELLAS VERONA-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE
- 13:36 Hellas Verona, Bradaric al 45': "Grande primo tempo, dobbiamo provare a vincere"
- 12:03 Hellas Verona, Zanetti a DAZN: "Inter tra le top 5 in Europa. Gagliardini? Ha portato esperienza e carisma"
- 11:57 Carlos Augusto a DAZN: "Da terzo o da quinto, devo sempre dare il meglio per aiutare l'Inter"
- 11:56 In campo alle 12.30 anche l'Inter Women: le formazioni ufficiali della partita contro la Roma
- 11:56 Hellas Verona, Belghali a DAZN: "Sarà difficile, ma abbiamo dimostrato di poter fare bene con le grandi"
- 11:51 Chivu: "Verona città fantastica, qui mi hanno salvato la vita. Cerchiamo di stare tutti vicini a Pepo Martinez"
- 11:40 Carlos Augusto a ITV: "Oggi sarà tosta, il Verona metterà cattiveria agonistica. Ma siamo pronti"
- 11:35 Prima di Verona-Inter momento speciale per i club del Veneto: incontro con Marotta, Bisseck e De Vrij
- 11:21 Marangon: "Verona-Inter? Capita che Davide batta Golia. In nerazzurro subii troppe critiche immeritate"
- 11:07 Sky - Chivu ha deciso: riposa Barella, col Verona tocca a Calhanoglu. E si rivede dall'inizio Luis Henrique
- 10:52 Da Tuttosport elogio a Chivu: "Altro che inesperto, col suo stile ha conquistato l'Inter e non solo"
- 10:38 TS - Stipic a Milano, si tratta il rinnovo di Saelemakers. Al Milan piace Solet: derby con l'Inter?